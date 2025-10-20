Contributi INPS master e corsi | bando e scadenze 2025
L'INPS ha pubblicato un nuovo bando per l'assegnazione di contributi INPS destinati a master e corsi universitari di perfezionamento. Questa misura è rivolta ai figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati pubblici. L'obiettivo è sostenere economicamente la formazione specialistica post-laurea. Le domande devono essere inviate telematicamente entro il 22 ottobre 2025.Il sostegno alla formazione specialistica del bando INPSL'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) rinnova il suo impegno nel supporto all'alta formazione attraverso un bando di concorso mirato. L'iniziativa prevede l'erogazione di contributi economici per la frequenza di master universitari, sia di primo che di secondo livello, e di Corsi Universitari di Perfezionamento (CUP). 🔗 Leggi su Scuolalink.it
