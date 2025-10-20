Contratti di sviluppo export e turismo | ecco le opportunità per il Sud

Ilmattino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più risorse al turismo «anche di carattere industriale e commerciale». E ai contratti di sviluppo, al sostegno dell?export e dell?internazionalizzazione delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

contratti di sviluppo export e turismo ecco le opportunit224 per il sud

© Ilmattino.it - Contratti di sviluppo, export e turismo: ecco le opportunità per il Sud

Scopri altri approfondimenti

contratti sviluppo export turismoContratti di sviluppo, export e turismo: ecco le opportunità per il Sud - Più risorse al turismo «anche di carattere industriale e commerciale». Da ilmattino.it

contratti sviluppo export turismoContratti di sviluppo: nuovi fondi per il Mezzogiorno - Pubblicato il decreto ministeriale 4 settembre 2025 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dispone l’assegnazione ... Secondo ipsoa.it

Contratti di sviluppo, intesa da 325 milioni - In merito a quanto si legge nel comunicato di convocazione di una conferenza stampa da parte dei massimi esponenti dell’opposizione sui temi della “mancata sottoscrizione dell'accordo quadro per i ... Lo riporta regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Contratti Sviluppo Export Turismo