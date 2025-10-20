Contratti di sviluppo export e turismo | ecco le opportunità per il Sud
Più risorse al turismo «anche di carattere industriale e commerciale». E ai contratti di sviluppo, al sostegno dell?export e dell?internazionalizzazione delle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
2,3 miliardi di euro per la Zes unica, rifinanziamento dei contratti di sviluppo e decontribuzione per le grandi aziende con sconto del 30% - facebook.com Vai su Facebook
#Spazio: #ASI, contratto a #ALI per lo sviluppo di 2 mini-laboratori sul #satellite “IREOS-0” per studi in microgravità @ASI_spazio - X Vai su X
Contratti di sviluppo, export e turismo: ecco le opportunità per il Sud - Più risorse al turismo «anche di carattere industriale e commerciale». Da ilmattino.it
Contratti di sviluppo: nuovi fondi per il Mezzogiorno - Pubblicato il decreto ministeriale 4 settembre 2025 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dispone l’assegnazione ... Secondo ipsoa.it
Contratti di sviluppo, intesa da 325 milioni - In merito a quanto si legge nel comunicato di convocazione di una conferenza stampa da parte dei massimi esponenti dell’opposizione sui temi della “mancata sottoscrizione dell'accordo quadro per i ... Lo riporta regione.campania.it