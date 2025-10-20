Contrasto all' uso e spaccio di droga | i Carabinieri segnalano 5 persone
Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano negli ultimi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Contrasto allo spaccio: sempre alta l’attenzione della polizia locale di Grosseto per mezzo del Nucleo operativo sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Spaccio di droga nel Fermano, scatta la denuncia per 2 giovani. Trentenne fermato mentre era alla guida in uno stato alterato - FERMO Proseguono con efficacia i controlli dei carabinieri di Fermo mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. Come scrive corriereadriatico.it
Catania, maxi-sequestro di marijuana e munizioni nel quartiere Villaggio Zia Lisa - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Catania per contrastare lo spaccio di droga e individuare armi clandestine pronte all’uso. Segnala sicilianews24.it
Lotta alla droga: due individui denunciati e numerosi segnalati dai carabinieri - Lotta alla droga: due individui denunciati e numerosi segnalati dai ... Scrive corrierenews.it