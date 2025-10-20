Contrasto all' uso e spaccio di droga | i Carabinieri segnalano 5 persone

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano negli ultimi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

