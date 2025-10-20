“Oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato”, conclude la premier. Una data che arriva simbolicamente dopo l’approvazione di venerdì in Consiglio dei ministri della legge di bilancio, di cui circola già una bozza attesa in settimana in Parlamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Continueremo a lavorare con serietà”: Meloni celebra il terzo governo più longevo della storia repubblicana