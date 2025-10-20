Continuavano a chiamarlo Trùcolo si chiudono a Cervia le prime due settimane di riprese
Si sono concluse sabato le prime due settimane di riprese del film “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, diretto da Andrea Petrini e prodotto da Onda Film e Movi Production, in associazione con l’associazione Di scena in scena. Il film — che ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Cervia e Forlì —. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sono in corso in questi giorni a Cervia le riprese del film “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”. Il film prende spunto dalla figura di Trùcolo, iconico personaggio del folklore cervese, ma non è un biopic. Il protagonista è Marco, un restauratore timido e facilme - facebook.com Vai su Facebook
‘Continuavano a chiamarlo. Trucolo’: Pizzol il protagonista - Al via lunedì 6 ottobre le riprese di ‘Continuavano a chiamarlo Trùcolo’, lungometraggio prodotto dall’associazione Di scena in scena aps e dedicato alla figura del leggendario stagnino cervese. Secondo ilrestodelcarlino.it