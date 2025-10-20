Continuavano a chiamarlo Trùcolo si chiudono a Cervia le prime due settimane di riprese

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse sabato le prime due settimane di riprese del film “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, diretto da Andrea Petrini e prodotto da Onda Film e Movi Production, in associazione con l’associazione Di scena in scena. Il film — che ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Cervia e Forlì —. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

