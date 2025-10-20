Continuano le chiusure programmate acqua razionata in 31 comuni della provincia per tutta la settimana

Sono state disposte anche nella settimana da lunedì 20 a lunedì 27 ottobre le chiusure idriche programmate dalla Sasi in 31 comuni della provincia di Chieti. Nel dettaglio, l'erogazione idrica sarà sospesa nelle ore serali ad Altino, Atessa, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Castiglione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

