Continua il Viaggio nella memoria | due nuovi appuntamenti a Benevento
Tempo di lettura: 3 minuti La magia del ricordo vivo attraverso i testimoni, il viaggio della memoria che conserva e racconta attraverso il tempo, questo è il grande successo del primo appuntamento aperto al pubblico, “Di lai e cuonsoli” a cura di Elide Apice, nella sezione Janua Magistra Historiae e nell’ambio di “Viaggio nella memoria”, progetto finanziato dalla REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale 209.00.00 “Politiche Culturali e Turismo” – Settore 209.01.00 “Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali” (già UOD 50.12.01). Due nuovi appuntamenti alle porte, per viaggiare ancora e attraversare la magia della memoria: Il 22 ottobre sarà la volta di Morte e Pianto rituale Mangiare con i morti curato direttamente dalla IDEAS Cooperativa sociale e che vedrà la partecipazione degli studenti delle classi prime del Liceo Economico Sociale e del Liceo Linguistico dell’IIS Telesi@. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
