Continua il boom del credito al consumo

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Nel secondo trimestre del 2025 anche in Toscana continua la crescita del credito al consumo e ad un ritmo leggermente superiore a quello nazionale. In Italia il volume complessivo dei finanziamenti è aumentato dell'1,7% rispetto al trimestre precedente, passando da 171,115 miliardi di euro a fine marzo a 173,958 miliardi a fine giugno. In Toscana, la crescita risulta leggermente superiore: l'incremento sullo stesso periodo è infatti dell'1,8%, con un totale di 11,948 miliardi di euro di finanziamenti a fine marzo 2025, saliti a 12,161 miliardi al termine del secondo trimestre.

