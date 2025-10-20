Continassa Juve | i bianconeri preparano la sfida contro il Real Madrid ci sono due ottime notizie per Tudor
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. All’indomani della disfatta del Sinigaglia, i bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa. Come appreso da , sia Fabio Miretti sia Edon Zhegrova hanno svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni, rispondendo positivamente a tutti i carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Juve, visto Kempf? Undici anni fa venne alla Continassa a firmare in bianconero, poi però... - X Vai su X
Juve, chi giocherà al posto di Bremer? Le possibili scelte di Todor in vista del Como. E voi chi schierereste titolare? (FONTE LA GAZZETTA DELLO SPORT) Prove di Juve anti Como alla Continassa. Tudor ha lavorato col gruppo completo dei reduci d - facebook.com Vai su Facebook
Calcio:Juve; Tudor fa quadrato alla Continassa, testa a Real - La Juventus deve rialzarsi, il tecnico Igor Tudor prova a fare quadrato alla Continassa. Da ansa.it
McKennie tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche l’americano in vista del Como. Gruppo Nazionali al completo per Tudor a -2, ultimissime dal JTC - McKennie è tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche il centrocampista americano verso il match col Como. Secondo juventusnews24.com
Juventus, allenamento alla Continassa: assente McKennie, rientrano Yildiz e David - Juventus, allenamento alla Continassa: assente McKennie, rientrano Yildiz e David Quasi tutti presenti alla Continassa nel pomeriggio di ieri per la sessione di allenamento ... Scrive tuttojuve.com