Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. All’indomani della disfatta del Sinigaglia, i bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa. Come appreso da , sia Fabio Miretti sia Edon Zhegrova hanno svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni, rispondendo positivamente a tutti i carichi di lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: i bianconeri preparano la sfida contro il Real Madrid, ci sono due ottime notizie per Tudor