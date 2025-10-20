La ’Settimana della Bellezza’ oggi propone una tappa di raccoglimento e spiritualità. Il duomo cittadino si trasformerà in un luogo di preghiera continua, grazie alla presenza delle monache carmelitane del Cerreto di Sorano e dei monaci della comunità di Siloe, che scandiranno la giornata con momenti di liturgia delle ore e riflessione silenziosa, ispirati al ritmo della vita monastica. Alle 10 Ufficio delle Letture, alle 12 Angelus e Ora Sesta, alle 15 Ora Nona, alle 17 riflessione sulla preghiera silenziosa, alle 18 i Vespri. Le monache carmelitane del Cerreto di Sorano, una comunità contemplativa di 19 consacrate, risiedono in un monastero fondato il 19 maggio 1992 dalla comunità di Carpineto Romano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contemplazione e silenzio in Cattedrale