Conte stronca la manovra | Taglio delle tasse? Si risparmiano 3 euro…
Il leader M5s a valanga: "In questi 3 anni le tasse si sono mangiate oltre 20 miliardi di stipendi fra inflazione e carovita" Conte stronca la manovra: “Taglio delle tasse? Si risparmiano 3 euro.” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mentana stronca Schlein e Conte: “Perché perdono”. Gelo in diretta - facebook.com Vai su Facebook
Da #GiuseppeConte a #NicolaFratoianni, la sinistra attacca il governo sulla #Flotilla. Il governo stronca a tempo record le polemiche: #GuidoCrosetto conferma l'invio di una fregata italiana - X Vai su X
Manovra, Conte: Governo vuole combattere uno tsunami con un secchiello - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Quando si abbatte uno tsunami non si può resistere con un secchiello. msn.com scrive
Giorgetti a Cernobbio: "Nessuna correzione in manovra, non ce n'è bisogno" - Meloni media tra le richieste del centrodestra, ci sarà il contributo delle banche. Secondo lastampa.it
Manovra, Conte: terapia d'urto su tasse, famiglie, sanità, industria - 'Dobbiamo lanciare un appello forte e invocare misure straordinarie: non possiamo affrontare questa legge di bilancio ... Come scrive notizie.tiscali.it