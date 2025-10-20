Conte si fa rincoronare raìs del Movimento

Lui convoca la votazione, senza avversari, per farsi rieleggere alla guida del M5s. Lei inizia la traversata nel deserto da leader dell’opposizione interna, scommettendo sui risultati negativi per puntare alla leadership. Il giorno dopo le dimissioni di Chiara Appendino dalla vicepresidenza dei Cinque Stelle, l’ex sindaca di Torino e Giuseppe Conte si ritrovano su due fronti opposti. Uno è pronto alla conferma alla guida del Movimento, l’altra nel nuovo ruolo di spina nel fianco dei contiani. L’ex premier, che sceglie di non replicare all’analisi di Appendino, va in contropiede convocando l’assemblea degli iscritti per la votazione del presidente del M5s. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte si fa "rincoronare" raìs del Movimento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Conte si fa "rincoronare" raìs del Movimento - Lei inizia la traversata nel deserto da leader dell’opposizione interna, scommettendo sui risultati negativi per pun ... Lo riporta msn.com

Napoli, Conte: “Fa molto piacere ritrovarci dopo un anno con qualcosa di importante sulla maglia” - Gli azzurri sono arrivati quasi al termine del primo ritiro, quello di Dimaro, e nei prossimi giorni saranno a Castel di Sangro. Riporta gianlucadimarzio.com

Conte amaro dopo Torino-Napoli: "Il gol ce lo siamo fatti da soli" - Gli azzurri cadono contro i granata di Baroni e subiscono la seconda sconfitta in campionato: tutte le dichiarazioni dell'allenatore tra interviste e conferenza stampa ... Riporta msn.com