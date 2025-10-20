Conte parla come se il Napoli non l’avessero restaurato lui e Manna con 181 milioni Corbo

Su Repubblica Napoli il commento di Antonio Corbo sulla situazione degli azzurri dopo la sconfitta di Torino (la seconda consecutiva in trasferta, la prima è stata contro il Milan di Allegri). Il Napoli è comunque lì, secondo a un punto dal Milan capolista e insieme a Inter e Roma. Scrive Corbo: Elegante ma impietosa l’immagine di Antonio Conte sul primo tempo giocato con scarpette da ballerine. Facile criticare la squadra che perde, quasi non avesse in larga parte dato due scudetti in tre anni al Napoli, di questi uno a Spalletti l’altro a lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte parla come se il Napoli non l’avessero restaurato lui e Manna con 181 milioni (Corbo)

