Conte | Non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale il PSV fa un calcio particolare
Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto nella sala conferenza del Philips Stadion di Eindhoven alla vigilia del match contro il PSV. Queste le sue dichiarazioni: Contro il Torino ha parlato di scarpette da ballerina, che equipaggiamento serve per fare una buona partita contro il PSV:. “ Sì, ne ho parlato del primo tempo che eravamo bellini e poco concreti. Ripeto, la prestazione di Torino mi è piaciuta, poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale. C’è da affrontare questa partita contro un’ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l’anno scorso, è sempre protagonista. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Conte: "Complimenti al Torino ma ci siamo fatti gol da soli. Giochiamo ogni tre giorni e non c'è tempo, devo avere pazienza." - facebook.com Vai su Facebook
Conte: “Siamo stati solo bellini e il gol ce lo siamo fatti noi” - X Vai su X
Conte in conferenza: "Non saremo la vittima sacrificale. Il PSV fa un calcio particolare" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenza del Philips Stadion di Eindhoven alla vigilia del match contro il PSV. tuttonapoli.net scrive
Napoli, Conte: "PSV fa calcio particolare. McTominay? Deciderà lui se giocare o no" - Alla vigilia del match di Champions League contro il PSV, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà in conferenza stampa direttamente. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Conte in conferenza: "Concediamo di più ma giochiamo meglio. Su McTominay..." - Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenza del Philips Stadion di Eindhoven alla vigilia del match contro il PSV. Scrive tuttonapoli.net