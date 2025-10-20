Conte non sa schierare De Bruyne | la critica in diretta scatena il dibattito

Arrivano parole nette da Pasquale Marino, ex allenatore della Salernitana che a ‘Il Bello del Calcio’ ha espresso il proprio disappunto contro alcune scelte di Antonio Conte per quanto riguarda le tattiche del Napoli. Il tecnico accusa l’allenatore dei partenopei di non aver trovato una precisa collocazione tattica a Kevin De Bruyne, con quest’ultimo che non riesce così a esprimere il proprio massimo potenziale, che mostrerebbe schierato in modo migliore. Marino critica Conte: le parole in diretta. Le parole di Pasquale Marino in diretta non lasciano dubbi, scatenandosi contro Conte e discutendo per lo più su Kevin De Bruyne e Scott McTominay. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

