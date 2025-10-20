Conte nei guai notizia tremenda verso PSV – Napoli | cosa sta succedendo

C’è grande attesa in casa Napoli per capire quale sarà la reazione della squadra partenopea all’inatteso e inaspettato stop contro il Torino. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a una dimostrazione di forza importante contro il PSV Eindhoven, nella sfida valida per la terza giornata di League Phase della UEFA Champions League (in programma per martedì 21 ottobre, alle ore 21:00), anche per portarsi avanti soprattutto per quanto concerne il discorso qualificazione. Una notizia, proveniente dal lato infortuni, però rischia di complicare i piani di Conte, che con ogni probabilità dovrà rinunciare a uno dei suoi big. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte nei guai, notizia tremenda verso PSV – Napoli: cosa sta succedendo

