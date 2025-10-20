Conte la frase su Lucca è inaspettata | arriva l’attacco in diretta su Sky
Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio diretto dopo le prime settimane di campionato. Il tecnico ha chiesto equilibrio nei giudizi e sostegno ai nuovi arrivati, sottolineando quanto la crescita del gruppo passi dalla loro integrazione. Parole che suonano come un manifesto del suo metodo di lavoro e della sua mentalità. In un momento in cui la pressione esterna è forte, Conte sceglie di proteggere la squadra e riportare l’attenzione su fiducia, tempo e continuità. Conte predica calma e fiducia. Intervistato a Sky Sport, Antonio Conte ha risposto a una domanda su Lorenzo Lucca e ha scelto di allargare il discorso all’intera squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
I precedenti in parità, la sfuriata di Conte e quella frase sul Napoli: il profilo di Marco Guida #juvemilan #juventusmilan #guida - X Vai su X
Dopo giorni è stata svelata la frase urlata da Kevin De Bruyne ad Antonio Conte dopo la sostituzione che l'ha fatto infuriare. - facebook.com Vai su Facebook
Lucca, al Napoli Conte può aiutarmi a crescere - Conte ha tanto esperienza e qui posso solo imparare da lui a livello tattico e soprattutto a livello mentale che è tra le sue forze maggiori. ansa.it scrive
Napoli, allarme Conte: “Preso Lucca per un motivo” - Il nuovo allarme di Antonio Conte: ecco la verità Una nuova svolta di calciomercato in casa Napoli dopo ... Scrive calciomercato.it
Calciomercato Napoli, Lucca per l'attacco di Conte. Frenata per Musah - Perché mentre il direttore sportivo Giovanni Manna viveva ieri un’altra importante giornata andalusa, il club va avanti ... ilmattino.it scrive