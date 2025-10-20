Conte ha già dimenticato la sconfitta? Voglio una squadra equilibrata dobbiamo capire a che punto siamo Per noi è un percorso nuovo la Champions League ma…
Conte ha già dimenticato la sconfitta del Napoli contro il Torino: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juve. Archiviare subito il ko contro il Torino e ripartire. Il Napoli dell’ex Juve Antonio Conte cerca l’immediata reazione in Champions League, nella delicata sfida casalinga contro il PSV Eindhoven. Dopo la sconfitta all’esordio con il Manchester City e la vittoria contro lo Sporting, gli azzurri cercano punti fondamentali per il loro percorso europeo. Alla vigilia del match, il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa. Conte ha sottolineato l’importanza di affrontare la competizione con l’atteggiamento giusto, definendola un banco di prova fondamentale per un gruppo che l’anno scorso è rimasto fuori da tutte le coppe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
