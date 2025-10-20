Conte è senza cuore lo ha fatto fuori | da gennaio non sarà più del Napoli

Glieroidelcalcio.com | 20 ott 2025

Era una decisione già presa, ma la gara persa contro il Torino ha convinto ancora di più Conte. Il tecnico ha già deciso chi lascerà il Napoli a gennaio. Il Napoli incassa la sua seconda sconfitta in Serie A: dopo lo stop con il Milan, stavolta sono stati i granata di Marco Baroni a imporsi di misura all’ Olimpico Grande Torino. Non è un episodio isolato: il Torino sta diventando l’”ammazza grandi” di questo avvio, avendo steso anche la Roma. Per la squadra di Antonio Conte la serata lascia rimpianti e qualche campanello d’allarme: intensità intermittente, qualità nel rifinire ridotta e scarsa lucidità negli ultimi venti metri. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

