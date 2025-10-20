Conte è senza cuore lo ha fatto fuori | da gennaio non sarà più del Napoli

Era una decisione già presa, ma la gara persa contro il Torino ha convinto ancora di più Conte. Il tecnico ha già deciso chi lascerà il Napoli a gennaio. Il Napoli incassa la sua seconda sconfitta in Serie A: dopo lo stop con il Milan, stavolta sono stati i granata di Marco Baroni a imporsi di misura all’ Olimpico Grande Torino. Non è un episodio isolato: il Torino sta diventando l’”ammazza grandi” di questo avvio, avendo steso anche la Roma. Per la squadra di Antonio Conte la serata lascia rimpianti e qualche campanello d’allarme: intensità intermittente, qualità nel rifinire ridotta e scarsa lucidità negli ultimi venti metri. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Conte è senza cuore, lo ha fatto fuori: da gennaio non sarà più del Napoli

