Conte dopo il ko | Difficoltà parte del processo Napoli in trasformazione

Dopo il ko di Torino, Antonio Conte non ha perso tempo ed è intervenuto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Antonio Conte e Lele Oriali dopo la sconfitta contro il Torino hanno parlato al gruppo azzurro negli spogliatoi. Non ci sono stati toni forti. - facebook.com Vai su Facebook

Tudor non è un allenatore da Juventus. Errore tenerlo dopo i rifiuti di Conte e Gasp. Meglio per noi. La sfida scudetto sarà come l’anno scorso Napoli-Inter fino a maggio. - X Vai su X

Conte dopo il ko in Torino-Napoli: "Un errore il troppo entusiamo per il mercato? Parlo da persona esperta, dobbiamo pensare a lavorare" - Conte non vuole neanche entrare sul discorso della profondità o meno della sua rosa dopo la sconfitta per 1- Lo riporta eurosport.it

Conte amaro dopo Torino-Napoli: "Il gol ce lo siamo fatti da soli" - Gli azzurri cadono contro i granata di Baroni e subiscono la seconda sconfitta in campionato: tutte le dichiarazioni dell'allenatore tra interviste e conferenza stampa ... Riporta msn.com

Conte sfida De Bruyne dopo il ko Napoli: "Uscito contrariato? Spero per il risultato, altrimenti..." - Conte: "Il Milan non è l'ultimo della classe" "Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, a San Siro contro il Milan e non con l'ultima della classe. Lo riporta tuttosport.com