Conte dopo il ko | Difficoltà parte del processo Napoli in trasformazione

Forzazzurri.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ko di Torino, Antonio Conte non ha perso tempo ed è intervenuto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

conte dopo ko difficolt224Conte dopo il ko in Torino-Napoli: "Un errore il troppo entusiamo per il mercato? Parlo da persona esperta, dobbiamo pensare a lavorare" - Conte non vuole neanche entrare sul discorso della profondità o meno della sua rosa dopo la sconfitta per 1- Lo riporta eurosport.it

Conte amaro dopo Torino-Napoli: "Il gol ce lo siamo fatti da soli" - Gli azzurri cadono contro i granata di Baroni e subiscono la seconda sconfitta in campionato: tutte le dichiarazioni dell'allenatore tra interviste e conferenza stampa ... Riporta msn.com

Conte sfida De Bruyne dopo il ko Napoli: "Uscito contrariato? Spero per il risultato, altrimenti..." - Conte: "Il Milan non è l'ultimo della classe" "Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, a San Siro contro il Milan e non con l'ultima della classe. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Dopo Ko Difficolt224