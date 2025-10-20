Conte | Deciderà McTominay se giocare Da calciatore non mi piaceva quando mi forzavano

Ecco la conferenza di Antonio Contead Eindhoven alla vigilia di Psv-Napoli di Champions League. La partita si giocherà domani sera alle 21. «Nel primo tempo eravamo bellini e poco concreti. Nel secondo tempo la prestazione di Torino mi è piaciuta, poi il risultato è negativo. C’è da affrontare questa partita che è un’ottima squadra, è sempre protagonista. Giocano un calcio particolare, bisognerà fare grande attenzione, non siamo venuti qui per fare la vittima sacrifiche ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di fare nel miglior dei modi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Deciderà McTominay se giocare. Da calciatore non mi piaceva quando mi forzavano»

