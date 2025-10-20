Conte | Deciderà McTominay se giocare Da calciatore non mi piaceva quando mi forzavano LIVE

Conferenza di Conte e Beukema alla vigilia di Psv-Napoli (LIVE) Sta per cominciare la conferenza stampa di Antonio Conte e Beukema ad Eindhoven alla vigilia di Psv-Napoli di Champions League. La partita si giocherà domani sera alle 21. «Nel primo tempo eravamo bellini e poco concreti. Nel secondo tempo la prestazione di Torino mi è piaciuta, poi il risultato è negativo. C’è da affrontare questa partita che è un’ottima squadra, è sempre protagonista. Giocano un calcio particolare, bisognerà fare grande attenzione, non siamo venuti qui per fare la vittima sacrifiche ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di fare nel miglior dei modi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: «Deciderà McTominay se giocare. Da calciatore non mi piaceva quando mi forzavano» (LIVE)

News recenti che potrebbero piacerti

Mister Conte, sapere il CorrMezz, a Torino potrebbe schierare la coppia centrale Juan Jesus-Marianucci! Oggi la squadra si allena a Castel Volturno e per Antonio Conte sarà un test decisivo per decidere chi scenderà in campo dal primo minuto. Uno dei dub - facebook.com Vai su Facebook

Conte e Tridico, quell’incontro a Ischia per decidere il futuro della Calabria e la promessa su un ipotetico governo nazionale a guida M5s - X Vai su X

Napoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky alla vigilia della partita di Champions League con il PSV Eindhoven: “McTominay ieri non. Da tuttomercatoweb.com

Conte su Hojlund-McTominay: "Se stavano qui è perché l'intenzione era farli giocare..." - partita Antonio Conte è stato interrogato anche sugli infortuni di McTominay e Hojlund, comunicati solo in prossimità del match ma con i due ... Riporta tuttonapoli.net

Conte, McTominay dopo grande stagione ora è molto marcato - "McTominay ha cambiato status, lo scorso anno è stato il miglior giocatore del campionato, e quindi dagli avversari ci sono accorgimenti molto diversi quest'anno su di lui". Segnala tuttosport.com