Conte | Con il Psv per capire a che punto siamo McTominay in campo? Dipende da lui

L'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte: "Con il Psv per capire a che punto siamo. McTominay in campo? Dipende da lui"

#Conte non vuole cali di tensione, col Genoa in campo i titolatissimi (Gazzetta) L'abito non fa il monaco, certo. Ma aiuta a capire l'importanza di certe serate. E allora meglio indossare l'abito di gala anche contro il Genoa, per dare un segnale a squadra e ambi

L'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo" - L'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo" ... Da msn.com

Antonio Conte a Sky Sport 24: “Domani in Champions proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile” - Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport 24 alla vigilia del match di Champions League contro il PSV Eindhoven A che punto siamo con l’inserimento tattico di De Bruyne? 100x100napoli.it scrive

Conte e il monito per il Napoli, niente drammi! Subito il riscatto in Champions col Psv - È il monito che Antonio Conte ha lanciato al suo Napoli ieri a Castelvolturno all’indomani della sconfitta contro il Torino. Si legge su tuttosport.com