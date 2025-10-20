Conte | Con il Psv per capire a che punto siamo McTominay in campo? Dipende da lui

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conte con il psv per capire a che punto siamo mctominay in campo dipende da lui

© Gazzetta.it - Conte: "Con il Psv per capire a che punto siamo. McTominay in campo? Dipende da lui"

Contenuti che potrebbero interessarti

conte psv capire puntoL'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo" - L'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo" ... Da msn.com

conte psv capire puntoAntonio Conte a Sky Sport 24: “Domani in Champions proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile” - Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport 24 alla vigilia del match di Champions League contro il PSV Eindhoven A che punto siamo con l’inserimento tattico di De Bruyne? 100x100napoli.it scrive

conte psv capire puntoConte e il monito per il Napoli, niente drammi! Subito il riscatto in Champions col Psv - È il monito che Antonio Conte ha lanciato al suo Napoli ieri a Castelvolturno all’indomani della sconfitta contro il Torino. Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Psv Capire Punto