Conte | Con i nuovi bisogna avere pazienza McTominay in campo? Dipende da lui

L'allenatore alla vigilia della sfida con il Psv: "La nostra ambizione in Europa è cercare di capire dove siamo e come ci siamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte: "Con i nuovi bisogna avere pazienza. McTominay in campo? Dipende da lui"

Conte: "Occhio al Psv, voglio un Napoli equilibrato. De Bruyne cresce". Poi parla delle condizioni di McTominay - Giornata di vigilia per la squadra azzurra: parola al tecnico e a Sam Beukema, che hanno presentato la sfida di Champions League ... corrieredellosport.it scrive

Conte dopo il ko Napoli: "Il gol l'abbiamo confezionato noi". Su McTominay e Hojlund... - Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sulla trasferta a Torino, che ha visto gli ospiti uscire sconfitti con il finale di 1- Da tuttosport.com

Conte: "Il Napoli ha fatto tutto da solo. Mercato? Non mi va di dire sempre le stesse cose" - Devono crescere, ma se dico una cosa è perché ho una certa esperienza" ... Come scrive msn.com