Conte | Chi vuole salire di livello deve prendersi qualche rischio in più Deciderà McTominay se giocare LIVE

Conferenza di Conte e Beukema alla vigilia di Psv-Napoli (LIVE) Sta per cominciare la conferenza stampa di Antonio Conte e Beukema ad Eindhoven alla vigilia di Psg-Napoli di Champions League. La partita si giocherà domani sera alle 21. «Nel primo eravamo bellini e poco concreti. Nel secondo tempo la prestazione di Torino mi è piaciuta, poi il risultato è negativo. C’è da affrontare questa partita che è un’ottima squadra, è sempre protagonista. Giocano un calcio particolare, bisognerà fare grande attenzione, non siamo venuti qui per fare la vittima sacrifiche ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di fare nel miglior dei modi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

