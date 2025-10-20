Conte Champions? Dobbiamo capire dove siamo in Europa

Il tecnico del Napoli: "Presenza McTominay? Dipende da lui, De Bruyne si sta evolvendo". ROMA - "Per noi la Champions deve essere una scuola. Dobbiamo imparare dai maestri. Qui c'è l'elite del calcio europeo: noi dobbiamo cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions". Così il te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Conte "Champions? Dobbiamo capire dove siamo in Europa"

Argomenti simili trattati di recente

Conte cambia il Napoli: pensa a Lang titolare e ad un ruolo diverso per Juan Jesus in Champions Contro il PSV - facebook.com Vai su Facebook

Vigilia di Champions, Conte spera nei recuperi di Hojlund e McTominay. Domani la trasferta in casa del Psv Eindhoven. Più probabile il rientro dell'attaccante danese, mentre, c'è qualche dubbio in più per lo scozzese @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/ar - X Vai su X

Conte "Champions? Dobbiamo capire dove siamo in Europa" - Qui c'è l'elite del calcio europeo: noi dobbiamo cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions". Secondo laprovinciacr.it

Napoli, Conte: “La Champions per noi è una scuola, dobbiamo recepire gli insegnamenti dei maestri” - Napoli, match del terzo turno di League Phase di UEFA Champions League ... Segnala gianlucadimarzio.com

Napoli, Conte: "Stagione diversa dalla passata, non c'era la Champions e partivamo da underdog. Su McTominay..." - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League tra il suo Napoli e il PSV Eindhoven. Scrive msn.com