Contatto su Gimenez Vieri | Quando lo vedi lì per lì pensi al rigore Parisi non deve …

Nel post partita di Milan-Fiorentina è arrivato anche il parere di un attaccante di razza ovvero Bobo Vieri sul rigore Parisi-Gimenez. Il suo pensiero da DAZN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Contatto su Gimenez, Vieri: “Quando lo vedi lì per lì, pensi al rigore. Parisi non deve …”

Approfondisci con queste news

Ancora polemiche per quanto avvenuto ieri sera a San Siro fra #Milan e #Fiorentina Ecco altri due fotogrammi del contatto fra #Parisi e #Gimenez - facebook.com Vai su Facebook

Luca #Marelli su #MilanFiorentina: “Non mi spiego l’intervento del Var per il contatto tra Parisi e #Gimenez” L’ex arbitro rincara la dose: “Se quello di Gimenez è rigore, allora anche la manata di Pavlovic a Lucca lo era” - X Vai su X

Santiago Gimenez come Bobo Vieri? Le reazioni di Marchegiani, Costacurta e Bergomi - Il paragone tra il nuovo attaccante del Milan e l'ex centravanti di Juventus, Inter e anche rossoneri divide tifosi e addetti ai lavori. m.tuttomercatoweb.com scrive

Milan, il peso dell'acquisto di Gimenez e il paragone con Vieri - Fabio Caressa ha lanciato un paragone fra Santiago Gimenez e Bobo Vieri: nel video le reazioni a Sky Calcio Club. Da sport.sky.it