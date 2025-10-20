Consegnato un defibrillatore per l' impianto sportivo di Ca' de Cio

Arezzonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo scorso sabato 18 ottobre l'impianto sportivo di Ca' de Cio, fresco di ristrutturazione, ha a disposizione un defibrillatore. Il dispositivo salvavita è stato donato dal Gruppo Er.Mi, realtà che comprende: Labor Chimica, Istituto di analisi e ricerche, casa madre del gruppo; Labor Forma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it



