L'incidente sul lavoro a San Giovanni in Marignano nel Riminese. Claudio Reggiani era dipendente di una ditta di catering di Pesaro. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Consegna il pranzo agli operai sul tetto, cede il lucernaio e muore: la vittima aveva 64 anni

