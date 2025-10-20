Consar esordio vincente E per la prima volta batte in casa il Porto Viro

20 ott 2025

Ha preso una via impervia e stretta la Consar per vincere la gara d’esordio del campionato di A2 202526 ma alla fine è riuscita a tagliare il traguardo, battendo al quarto tentativo il Porto Viro che a Ravenna aveva fin qui sempre vinto e celebrando nel modo migliore la 200esima partita giocata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

