Consar esordio vincente E per la prima volta batte in casa il Porto Viro

Ha preso una via impervia e stretta la Consar per vincere la gara d’esordio del campionato di A2 202526 ma alla fine è riuscita a tagliare il traguardo, battendo al quarto tentativo il Porto Viro che a Ravenna aveva fin qui sempre vinto e celebrando nel modo migliore la 200esima partita giocata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Consar, finalmente è campionato. Dopo sei mesi si torna al De Andrè per affrontare Porto Viro Domani, alle 18, scatta la A2 Credem Banca. Per la squadra ravennate c’è subito la sfida contro una delle sue avversarie che più le hanno dato fastidio. Il capitano - facebook.com Vai su Facebook

Consar, esordio vincente. E per la prima volta batte in casa il Porto Viro - Persi i primi due set, Goi e compagni crescono di livello e di qualità e riescono a ribaltare il risultato, vincendo 3- Da ravennatoday.it

Una super Consar rimonta Porto Viro e vince 3-2 - I ragazzi di Valentini dopo un avvio incerto non hanno lasciato scampo ai veneti – Super Russo ma ottimo Zlatanov La Consar ci mette il cuore e porta a casa una partita che sembrava persa sotto 0- Da ravenna24ore.it

Volley: La Consar inizia vincendo in rimonta. Porto Viro battuto al tie-break - Ha preso una via impervia e stretta la Consar per vincere la gara d’esordio del campionato di A2 2025/26 ma alla fine è riuscita a tagliare il traguardo, battendo al quarto tentativo il Porto Viro che ... ravennawebtv.it scrive