Conor McGregor sarà presente per tutti e tre i giorni della Fight Week BKFC a Roma

Roma, 20 ottobre 2025, - Roma si prepara a vivere tre giorni di pura adrenalina. La capitale diventerà il centro mondiale del Bare Knuckle Fighting Championship con una Fight Week che segna la storia di questo sport: Conor McGregor, icona mondiale e co-owner della promotion BKFC, sarà presente in tutti e tre i giorni degli eventi ufficiali, grazie al lavoro e alla visione di Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits, partner di McGregor e promotore del ritorno del grande fighter internazionale in Italia. Da giovedì 23 ottobre all'Hilton Eur di Roma, dove alle 20:00 si terrà la conferenza stampa ufficiale con i fighter e i promoter internazionali, fino al face-off di venerdì 24 ottobre al Geco di Roma, sempre alle 20:00, ogni appuntamento sarà un momento di spettacolo e tensione agonistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
