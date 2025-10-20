Congresso STEM Donne 2025 | L’Impatto delle Donne nel Futuro della Tecnologia

Il Congresso STEM Women 2025, tenutosi a Milano, ha sottolineato l'importanza fondamentale del contributo femminile nelle scienze e nelle tecnologie. Questo evento ha rappresentato un'opportunità unica per promuovere la visibilità delle donne nel settore STEM, evidenziando le loro realizzazioni e il loro impatto significativo nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica.

