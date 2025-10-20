Congedo parentale possibile usufruirne fino ai 14 anni del bambino È nella bozza della Legge di Bilancio
Il decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, torna sotto i riflettori con una revisione che interviene su diversi articoli. L’obiettivo, più che una rivoluzione, è un aggiornamento coerente con i cambiamenti sociali e con le richieste di maggiore equilibrio tra lavoro e genitorialità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La manovra contiene anche un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie, un intervento sul congedo parentale e l'introduzione della “Carta Valore” per i diciottenni - facebook.com Vai su Facebook
Cambia il congedo parentale, sarà fino a 14 anni dei figli. In caso di malattia niente lavoro fino a 10 giorni #ANSA - X Vai su X
Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati bonus mamme e congedo parentale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, tutte le misure per le famiglie: potenziati bonus mamme e congedo parentale ... Riporta tg24.sky.it
Congedo parentale 2025/ INPS aggiorna il sistema: cosa cambia? - L'INPS ha aggiornato il sistema sul congedo parentale del 2025, dando la possibilità di una consultazione maggiore. Si legge su ilsussidiario.net
Congedo parentale, la Cassazione: licenziamento legittimo se non si sta con i figli - Chi utilizza il congedo parentale ma non resta con i propri figli rischia il licenziamento per giusta causa. Si legge su tg24.sky.it