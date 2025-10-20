Congedo parentale esteso fino ai 14 anni del figlio | cosa cambia nella legge di bilancio 2026

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella bozza della manovra 2026 il congedo parentale viene esteso dai 12 ai 14 anni del figlio. Cambia anche il diritto di astensione dal lavoro per malattia del figlio, che sale da 5 a 10 giorni all'anno per ciascun genitore per ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni di età (oggi si ferma agli 8 anni). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

congedo parentale esteso finoCongedo parentale esteso fino ai 14 anni del figlio: cosa cambia nella legge di bilancio 2026 - Cambia anche il diritto di astensione dal lavoro per malattia del figlio, che sale da 5 a 10 giorni ... Si legge su fanpage.it

congedo parentale esteso finoManovra 2026, sarà possibile usufruire del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, sarà possibile usufruire del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio ... tg24.sky.it scrive

congedo parentale esteso finoCongedo parentale esteso: ora i genitori potranno restare accanto ai figli fino ai 14 anni - Fino a oggi, il congedo parentale era un diritto garantito solo fino al compimento dei 12 anni del figlio. Segnala alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Congedo Parentale Esteso Fino