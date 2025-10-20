Congedi parentali più lunghi e sgravi per chi assume mamme | cosa c' è nella manovra per i genitori che lavorano
La manovra 2026 approvata in Consiglio dei ministri introduce varie novità su congedi parentali per entrambi i genitori, madri lavoratrici e possibilità di part-time. Non una rivoluzione, ma un aggiornamento pensato per favorire un maggiore equilibrio tra lavoro e genitorialità.Aumenta il limite. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una questione che da tempo genera dubbi tra lavoratori e uffici del personale: ai fini del congedo parentale per i dipendenti degli enti locali il weekend è compreso nel computo? Quando un dipendente alterna ferie e congedi parentali, senza mai rientrare effe - facebook.com Vai su Facebook
Congedo parentale: Confindustria contro periodi obbligatori per i padri - Confindustria si dice "favorevole" al miglioramento della disciplina del congedo per la malattia dei figli fino a 3 anni, equiparando il trattamento ... Scrive huffingtonpost.it
Congedo parentale, la Cassazione: licenziamento legittimo se non si sta con i figli - Chi utilizza il congedo parentale ma non resta con i propri figli rischia il licenziamento per giusta causa. Come scrive tg24.sky.it
Congedo parentale e abuso del diritto: la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa - 151/2001, costituisce uno strumento essenziale per conciliare esigenze lavorative e cura della prole. Da diritto.it