Congedi parentali e malattia | cosa cambia con la Manovra 2026?

Novità importanti per i genitori lavoratori. Il Governo attraverso la nuova legge di bilancio modifica il decreto legislativo 1512001, rafforzando le tutele per i congedi parentali e per la malattia dei figli minori. L'obiettivo è migliorare l'equilibrio vita-lavoro e favorire la genitorialità. Le modifiche principali estendono l'età del bambino per usufruire dei permessi.Le modifiche al congedo parentaleLa manovra 2026 interviene in modo significativo sul Testo Unico Maternità e Paternità, noto come decreto legislativo 1512001. La modifica più rilevante riguarda l'estensione dell'età del figlio per la fruizione dei permessi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Congedi parentali e malattia: cosa cambia con la Manovra 2026?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra, dalle pensioni ai congedi parentali: tutte le novità in arrivo - X Vai su X

Una questione che da tempo genera dubbi tra lavoratori e uffici del personale: ai fini del congedo parentale per i dipendenti degli enti locali il weekend è compreso nel computo? Quando un dipendente alterna ferie e congedi parentali, senza mai rientrare effe - facebook.com Vai su Facebook

Congedi parentali e per malattia dei figli, cosa cambierà con la nuova Legge di Bilancio - Con la prossima Legge di Bilancio sono in arrivo importanti novità in materia di congedi per i genitori. Si legge su tecnicadellascuola.it

Congedo parentale, le ultime novità: sarà fino ai 14 anni dei figli e 10 di giorni di permesso per malattia - Nella bozza della legge di bilancio c'è anche un sostegno ai genitori separati e agevolazioni per l'assunzione di madri lavoratrici ... Segnala affaritaliani.it

Congedi parentali più lunghi e sgravi per chi assume mamme: cosa c'è nella manovra per i genitori che lavorano - Anche il bonus mamme diventa più ricco: tutte le novità contenute nel pacchetto famiglia della legge di bilancio 2026 ... Da today.it