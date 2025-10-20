Configliachi i sindacati sospendono la vertenza | Vediamo se gli impegni saranno rispettati
I rappresentanti delle Segreterie Provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Alfredo Sbucafratta, Andrea Ricci, e Xena Helena Da Silva Valotti hanno annunciato, dopo l'incontro avvenuto in Prefettura di aver sospeso lo stato di agitazione proclamato nelle scorse settimane all'Istituto Luigi.
