Confesercenti e Comune di Castiglione | Tassa di soggiorno non toccatela

"Una misura che rischia di penalizzare fortemente anche il turismo locale". Così Confesercenti commenta l’ipotesi di un aumento del 30% dell’imposta di soggiorno, contenuta nel collegato alla manovra. "Un provvedimento incomprensibile – dichiara Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti – che colpisce un settore rilevante per l’economia della Maremma, dove il turismo rappresenta una delle fondamentali leve per lo sviluppo dei territori interni e costieri. L’aumento dell’imposta non solo grava sui visitatori, ma rischia di deprimere la domanda interna, già in contrazione, e scoraggiare il turismo di prossimità, che continua ad essere vitale per molte località maremmane". 🔗 Leggi su Lanazione.it

