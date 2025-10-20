Conferenza stampa Xabi Alonso | quando parla il tecnico del Real Madrid alla vigilia della gara di Champions con la Juve

. L’appuntamento è fissato. Il conto alla rovescia per la grande sfida di Champions League è ufficialmente iniziato. Il Real Madrid si prepara a ospitare la Juve nel prestigioso palcoscenico del Santiago Bernabéu, in una partita in programma mercoledì sera che si preannuncia delicata per entrambe le formazioni. Come da tradizione, alla vigilia della gara europea, toccherà al tecnico dei Blancos, Xabi Alonso, presentare i temi dell’incontro e fare il punto sulla condizione della sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Xabi Alonso: quando parla il tecnico del Real Madrid alla vigilia della gara di Champions con la Juve

Approfondisci con queste news

Dalla sala stampa della , la conferenza stampa di coach . #MiSentoIlCuoreA1000 | #NessunoValeQuantoTe | #RossoBenedetto | #BenedettoXIV | #LNP | #LaNostraPassione | #SerieA2OldWildWest - facebook.com Vai su Facebook

"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X

Xabi Alonso manda un messaggio alla Juve: «Consapevoli di ciò che ci attende, vogliamo fare passi avanti…». Poi svela le condizioni di Huijsen e Mbappé! - Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Getafe. Come scrive juventusnews24.com

Xabi Alonso: «Abbiamo bisogno del miglior Bellingham. Lo vedo felice negli allenamenti» - Alla vigilia della sfida contro il Getafe, l'allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa ... Scrive ilnapolista.it

"Campionato falsato!": Xabi Alonso, la protesta e come sta il Real con un occhio alla Juve - Le parole dell'allenatore spagnolo in conferenza: "Vogliamo fare passi avanti, su Mendy e il modulo... Si legge su tuttosport.com