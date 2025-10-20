Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve | quando parla il tecnico alla vigilia del match di Champions

Conferenza stampa Tudor: il tecnico torna a parlare dopo la sconfitta di Como. Quando incontrerà i giornalisti alla vigilia di Real Madrid Juve. Riflettori puntati sul Santiago Bernabéu. Domani sera,  martedì 21 ottobre, alle ore 19:30,  Igor Tudor  tornerà a parlare. La conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Juventus non sarà una semplice routine pre-partita, ma un momento cruciale, attesissimo, in cui il tecnico bianconero dovrà rispondere a tante, troppe domande dopo la clamorosa e pesante sconfitta subita a Como. Sarà la prima volta che Tudor si presenterà davanti ai microfoni dopo la disfatta in campionato, un ko che ha aggravato una crisi di risultati (cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei gare) e ha fatto suonare l’allarme rosso in casa Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

