Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve LIVE | le sue dichiarazioni
di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a rialzarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alle 19.30 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Era il 2019 e Matteo Salvini, al governo con Giuseppe Conte, scherzava in conferenza stampa: “Stiamo lavorando con l’ambasciatore francese per riprenderci la Gioconda”. Aveva intenti meno giocosi, in quel periodo, la sottosegretaria alla Cultura leghista Lu - facebook.com Vai su Facebook
"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X
Conferenza stampa Tudor: il tecnico torna a parlare dopo la sconfitta di Como. Quando incontrerà i giornalisti alla vigilia di Real Madrid Juve - Quando incontrerà i giornalisti alla vigilia di Real Madrid Juve Riflettori puntati sul Santiago Bernabéu. Riporta juventusnews24.com
Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: «La partita è difficile, il Como è una finta piccola. Zhegrova non ci sarà. Yildiz domani riposa? No» - Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 7ª giornata di Serie A 2025/26 (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Milan ... Scrive calcionews24.com
Juventus: Tudor svela tutto su Zhegrova - Juventus: Zhegrova assente, valutazioni su modulo e identità di squadra. Lo riporta newsmondo.it