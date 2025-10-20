Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve LIVE | le sue dichiarazioni

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a rialzarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Igor Tudor interviene in conferenza stampa alle 19.30 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

