Conferenza stampa Sommer pre Union SG Inter LIVE | le parole
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Sommer pre Union SG Inter: le parole del portiere nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Yann Sommer alla vigilia di Union SG Inter, match valevole per la terza giornata di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia del tecnico Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 19.00, noi di InterNews24 la seguiremo live. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dalla sala stampa della , la conferenza stampa di coach . #MiSentoIlCuoreA1000 | #NessunoValeQuantoTe | #RossoBenedetto | #BenedettoXIV | #LNP | #LaNostraPassione | #SerieA2OldWildWest - facebook.com Vai su Facebook
"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X
Roma-Inter, Sommer risponde alle critiche. Poi esalta Akanji: “Sempre la cosa giusta” - Il portiere svizzero Sommer tra i protagonisti della vittoria dell'Inter all'Olimpico: le sue parole in conferenza stampa ... Come scrive calciomercato.it
Inter, Sommer: “Chivu vuole questa energia da noi. Akanji? Fa sempre la scelta migliore” - Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro al triplice fischio di Roma- Si legge su msn.com
Chivu: “Inter può arrivare in fondo. Gioca Sommer. Esposito? E’ sul palco, ora balli!” - Le parole dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di oggi ad Appiano Gentile verso Roma- Si legge su msn.com