Conferenza stampa Sommer pre Union SG Inter | Con la Juve ho fatto due errori ora abbiamo trovato un equilibrio Con questa squadra abbiamo grandi chance di vincere

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Sommer pre Union SG Inter: le parole del portiere nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Yann Sommer alla vigilia di Union SG Inter, match valevole per la terza giornata di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia del tecnico Cristian Chivu). La conferenza avrà inizio alle ore 19.00, noi di InterNews24 la seguiremo live. L’ATMOSFERA CHE SI RESPIRA NELLO SPOGLIATOIO – « E’ stata sempre bella. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma ci siamo sempre detti di stare tranquilli. 🔗 Leggi su Internews24.com

