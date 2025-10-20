Conferenza provinciale della Rete Scolastica 2026 2027 | ecco i 7 componenti eletti
L'assemblea dei sindaci del Libero consorzio ha eletto i 7 componenti della Conferenza provinciale della Rete Scolastica 20262027. Di fatto è stata approvata all'unanimità la proposta presentata dal sindaco di Comitini Luigi Nigrelli. Con l'elezione dei sette componenti si rinnova l'organismo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
