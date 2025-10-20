Confcommercio Musacci | Dare strumenti per fare nuova impresa e passaggio generazionale
“ Quando si vuole fare una nuova impresa si incontrano scogli come la burocrazia e accesso al credito e così tante imprese non nascono o si fermano nell’arco di 3-5 anni. Stessa cosa per il passaggio generazionale. Solo il 4% delle imprese familiari in Italia supera la quarta generazione. Il che in un Paese in cui l’impresa familiare è l’ossatura dell’economia è molto grave. Noi dobbiamo lavorare per dare strumenti adeguati per fare nuova impresa e per gestire il passaggio generazionale”. Così il Presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio, Matteo Musacci, in occasione del XVI Forum nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, in cui è stata presentata l’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio ‘L’importanza dei giovani imprenditori per la crescita economica’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
