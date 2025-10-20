Confcommercio | -193mila imprese giovani

15.32 In tredici anni, tra il 2011 e il 2024, l'Italia ha perso 193mila imprese guidate da under 35, di cui oltre 87mila nel Mezzogiorno. Emerge da un'analisi dell'Ufficio studi Confcommercio. Il numero di imprese giovani si è ridotto del 30,6% rispetto a una diminuzione delle imprese complessive del 4,2%, mentre la quota di imprese giovani è scesa all'8,7% rispetto all'11,9% del 2011.Con una percentuale di imprese giovani pari a quella del 2011 oggi avremmo tra i 49 e i 65 miliardi di euro in più di Pil,afferma Confcommercio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

