Confassociazioni Award 2025 domani la cerimonia a Montecitorio | Ubaldo Livolsi tra i premiati

Ci sarà anche Ubaldo Livolsi tra i premiati dei “ Confassociazioni Awards 2025 ”, il riconoscimento che valorizza figure di primo piano delle istituzioni, dell’impresa e della ricerca, che contribuiscono a far crescere l’Italia del merito e delle competenze. Ubaldo Livolsi, già ceo del Gruppo Fininvest e artefice della quotazione di Mediaset, è oggi presidente della Livolsi & Partners, società da lui fondata a Milano nel 1998, e docente presso l’ Università Link. Il suo percorso professionale si inserisce nello spirito dei “Confassociazioni Awards”, giunti alla nona edizione, che si confermano come un momento di incontro tra professioni, cultura e istituzioni, con l’obiettivo di mettere in luce il capitale umano come leva di progresso e coesione sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it