Confartigianato forma le muove generazioni dei sarti di Palermo

A Palermo sono 124 le sartorie iscritte alla Camera di Commercio, ma nessuna di queste conta lavoratori o lavoratrici sotto i trent’anni. È un dato che mette in evidenza una realtà preoccupante: nel capoluogo siciliano ci sarebbero centinaia di potenziali posti di lavoro disponibili, che restano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it