Confartigianato forma le muove generazioni dei sarti di Palermo

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo sono 124 le sartorie iscritte alla Camera di Commercio, ma nessuna di queste conta lavoratori o lavoratrici sotto i trent’anni. È un dato che mette in evidenza una realtà preoccupante: nel capoluogo siciliano ci sarebbero centinaia di potenziali posti di lavoro disponibili, che restano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Confartigianato forma le nuove generazioni dei sarti di Palermo - A Palermo sono 124 le sartorie iscritte alla Camera di Commercio, ma nessuna di queste conta lavoratori o lavoratrici sotto i trent’anni. Segnala blogsicilia.it

confartigianato forma muove generazioniAssunzioni, la ricerca online. Confartigianato lancia una nuova piattaforma per far conoscere le imprese del territorio e quello che possono offrire - Le difficoltà a trovare personale e il ricambio generazionale rappresentano ormai da tempo ... Secondo ilgazzettino.it

confartigianato forma muove generazioniTransizione verde senza lavoratori green. Allarme di Confartigianato - "Le nostre imprese sono pronte a fare la loro parte, ma non possiamo permettere che la mancanza di competenze freni questa trasformazione decisiva per l’Italia”, dice il presidente Marco Granelli ... Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Forma Muove Generazioni