Conduttori per i gruppi di cammino
Rimini punta sulla formazione dei conduttori di gruppi di cammino, figure ormai centrali nel diffondere l’abitudine dell’attività fisica leggera ma costante, accessibile a tutte le età. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di secondo livello per "conduttori", in programma a Rimini mercoledì dalle 14 alle 18, nell’aula Modigliani della sede Ausl del Colosseo in via Coriano 38. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica, è riservata a chi ha già frequentato la formazione di primo livello o a chi è già attivo nella conduzione di gruppi sul territorio. Il numero massimo è fissato a 30 partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INTERESSANTE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE Diventa conduttore di gruppi di cammino. L'ASL VCO promuove la formazione di nuovi conduttori per accompagnare gruppi di cammino sul territorio. Un’occasione per migliorare il benessere della comunità - facebook.com Vai su Facebook
Conduttori per i gruppi di cammino - Rimini punta sulla formazione dei conduttori di gruppi di cammino, figure ormai centrali nel diffondere l’abitudine dell’attività fisica leggera ... Scrive msn.com
A Rimini un nuovo corso per conduttori di gruppi di cammino - Proseguono nel territorio riminese le iniziative formative di promozione di sani stili di vita rivolte alla popolazione e in particolare a chi desidera ... chiamamicitta.it scrive
Camminare fa bene: a Rimini un corso per imparare a condurre gruppi di cammino - Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso gratuito di Secondo Livello per “Conduttori di Gruppi di Cammino di secondo livello” che si svolgerà a Rimini mercoledì 22 ottobre, dalle ore 14 alle ... Lo riporta altarimini.it