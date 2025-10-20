Rimini punta sulla formazione dei conduttori di gruppi di cammino, figure ormai centrali nel diffondere l’abitudine dell’attività fisica leggera ma costante, accessibile a tutte le età. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di secondo livello per "conduttori", in programma a Rimini mercoledì dalle 14 alle 18, nell’aula Modigliani della sede Ausl del Colosseo in via Coriano 38. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica, è riservata a chi ha già frequentato la formazione di primo livello o a chi è già attivo nella conduzione di gruppi sul territorio. Il numero massimo è fissato a 30 partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conduttori per i gruppi di cammino