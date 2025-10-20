Condòmini truffati a Novara amministratore fa sparire quasi mezzo milione di euro | chiesto processo

Chiusa l’inchiesta nei confronti di un amministratore di condominio accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio: avrebbe sottratto 437mila euro dai conti di 17 palazzi che gestiva. Chiesto il rinvio a giudizio. Nei confronti dell'uomo, sono state già pignorate alcune auto d’epoca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

