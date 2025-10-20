Condòmini truffati a Novara amministratore fa sparire quasi mezzo milione di euro | chiesto processo
Chiusa l’inchiesta nei confronti di un amministratore di condominio accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio: avrebbe sottratto 437mila euro dai conti di 17 palazzi che gestiva. Chiesto il rinvio a giudizio. Nei confronti dell'uomo, sono state già pignorate alcune auto d’epoca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Appartamento in Piazza a Paceco Nel cuore di Paceco, in Via Tenente Serafino Montalto, ti presentiamo un appartamento completamente ristrutturato che affaccia direttamente sulla Piazza. Situato al primo piano di un mini condominio (solo due unità a - facebook.com Vai su Facebook
Condòmini truffati a Novara, amministratore fa sparire quasi mezzo milione di euro: chiesto processo - Chiusa l’inchiesta nei confronti di un amministratore di condominio accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio: avrebbe sottratto 437mila ... Lo riporta fanpage.it